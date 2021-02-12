وزير الخارجية: لا نشعر بالقلق ولا التفاؤل من الإدارة الأمريكية الجديدة

أجاب سامح شكري، وزير الخارجية، على سؤال طرحه عليه الإعلامي عمرو أديب، عما إذا كان هناك أي قلق داخل الخارجية بشأن الإدارة الأمريكية الجديدة، قائلًا: «القلق ليس محلا في إطار إدارة العلاقات الدولية، وإنما يتم أولًا إذا ما لم توضح إدارة مواقفها إزاء العديد من القضايا وعلينا أن نستكشفها».

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «عندما يتم ذلك، فإننا نقيمها ونستطيع أن نحكم على المسار وإلى أي مدى هناك توافق أو تطابق في موقفي البلدين، والاحتياج المشترك للعمل سويًا لتحقيق المصالح المشتركة».

وتابع: «أنا مش شايف أي مجال لأي قلق، وليس هناك مجال لأي تفاؤل، لكنها إدارة علاقات بالشكل الطبيعي».