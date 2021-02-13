12 نصيحة للحافظ على «فتيس» سيارتك الأوتوماتيك أطول فترة ممكنة

يسعى الأشخاص إلى الحفاظ على سياراتهم بقدر الإمكان، ومع انتشار السيارات الاوتوماتيك بشكل كبير في الشوارع نظرا لسهولة التعامل معها في القيادة اليومية، يحاول البعض الحفاظ على ناقل حركة السيارة أو " الفتيس " نظرا لأنه أكثر عرضة للتهالك إذ لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

وفي السطور التالية نعرض أبرز نصائح عليك اتباعها من أجل الحفاظ على الفتيس الاوتوماتيك.

نصائح للحفاظ على «فتيس» السيارة أطول فترة ممكنة

احرص على تغـيير الزيـت كـل 60 – 70 ألـف كـيلو، مع الكشف باستمرار عليه وتزويده في حالة نقصه.

لا تغير مـن وضـعية D لـ R والعـكس صحيح وأنت بتركن والعـربية بتتـحرك من أجل تجنب وقوع مشكلة في التروس مع مرور الوقت.

احذر من ترك السيارة على وضع الـD، وهو القيادة مدة تزيد عن دقيقة.

ابتعد عن الضغط على دواسة الوقود أثناء وجود السيارة على وضع الـ .N، واجعله على هذا الوضع عند الركن.

تجنب الضغط على الفرامل عند التغيير بين النقلات.

عند السير في طريق مرتفع أو الصعود لمستويات عالية في الطرق التزم بالـغيار الأول في الفـتيس أو L.

لا تترك السيارة على وضع الـ D لمدة تزيد عن دقيقة.

حاول الابتعاد عن استخدام وضع الـP في الإشارات الطويلة أو عند الركن .

احذر من عدم الانتقال من وضع إلى آخر أثناء سير السيارة حتى وإن كانت الحركة بسيطة .

يجب الاعتماد على إيقاف السيارة الخاصة بك بواسطة الفرامل فقط وعدم استخدام ناقل الحركة.

تجنب الحرق على الغيار فالضغط على الأوتوماتيك يؤدي إلى حرق زيت دون داعي، والتروس بتتضعف مع الوقت.

لو طالع مطلع كوبرى هات الـ 3 واطلع و متطلعش على ال D لأن الترس مش بيستحمل ذى الأرقام العادية وقم بتشغيل الاستبترونيك.