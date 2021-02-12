عرض مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي في 3 قرى بالدقهلية

عقدت إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، اجتماعا لاستعراض الأعمال المخطط تنفيذها بمشروع الصرف الصحي، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج SRSSP، الممول من البنك الدولي بمحافظة الدقهلية، بحضور ممثلي الشركة، والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للمشروع، ورئيس الوحدة المحلية للقرية، وعدد من قيادات وأهالي قرى «منشأة عبد الرحمن، وأبو طه، والحرية» بمركز دكرنس.

بدأ الاجتماع بالتعريف بالبرنامج وأهدافه، وكذلك الأسس والمعايير التي على أساسها يتم اختيار القرى المخطط خدمتها، وتم توضيح الجهود التي بذلها أهالي القرى خلال الأعوام الماضية منذ عرض فكرة البرنامج وأهمية المشاركة المجتمعية، التي سرعان ما قاموا بتوفير المواقع المطلوبة لإنشاء عدد 3 محطات جديدة لخدمة تلك القرى بمساحات أكثر من 10 آلاف متر مربع، التي على أساسها تم إعداد التصميمات وطرح عمليات المشروع.

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وعرض المكتب الاستشاري والشركات المنفذة الأعمال المخطط تنفيذها بالقرى المذكورة والجدول الزمني المحدد ودور اللجان المحلية لمعاونة القائمين على التنفيذ في تذليل العقبات وإيجاد حلول بشكل سريع وكذلك نشر المعلومات للمجتمع من خلال القنوات التي تتناسب معهم، كما ترحب المكاتب بمواقع العمل باستقبال المواطنين لتلقي طلبات أو شكاوى أو استفسارات.

واختتم الاجتماع بتوجيه الشكر للأهالي على ما بذلوه خلال الفترة الماضية والتأكيد على استمرار المشاركة الفعالة وقت التنفيذ لحين الانتهاء من جميع الأعمال وتشغيل المشروع، كما تم الاستماع الي طلبات واستفسارات المشاركين والرد عليها والاتفاق على تشكيل لجنة محلية بكل قرية والتأكيد علي التواصل المستمر مع القائمين على التنفيذ لتحقيق المستهدف من البرنامج وفقا للجدول الزمني المحدد من خلال قنوات الاتصال المتنوعة.