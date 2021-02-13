تفاصيل انتحار فتاة قفزا من الطابق الثاني بالمقطم بسبب أزمة عاطفية

أنهت فتاة حياتها بالانتحار قفزا من الطابق الثاني من أحد عقارات منطقة الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم، بسبب علاقة عاطفية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

البداية

البداية تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من شرطة النجدة بمصرع فتاة إثر سقوطها من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الأسمرات، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة فتاة أسفل أحد العقارات بمنطقة الأسمرات وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

وبسؤال والد الفتاة المتوفية ادعى أن نجلته اختل توازنها أثناء قيامها بشحن عداد المياه وتوفيت على الفور.

وكشفت التحريات أنه من خلال فحص العقار الذي سقطت منه المجني عليها عثر على حذائها وهاتفها المحمول، وبفحص الهاتف وتفريغ الرسائل تبين إرسال المتوفية لإحدى صديقاتها رساله تؤكد لها فيها أنها سوف تقوم بالانتحار.

وتوصلت التحريات من خلال صديقة المتوفية بأنها كانت تربطها علاقة عاطفية مع أحد الشباب والذي وعدها بالتقدم لخطبتها، ولكنه بعد فترة رفض التقدم لخطبتها وأنهى علاقته بها، ما تسبب في دخولها بأزمة نفسية بعد فشل تلك العلاقة العاطفية.

وأكدت صديقه المتوفية أن العلاقة بينهما كانت عبارة عن مكالمات هاتفية فقط ولم تتطور لأكثر من ذلك، ولكن لكون المتوفية تبلغ من العمر 20 عاما وتريد مثل الكثير من الفتيات الزواج والاستقلال عن منزل الأسرة، وبداية حياه جديدة، فوجدت في هذا الشاب الزوج المناسب ولكن بعد رفضه الزواج منها، قررت إنهاء حياتها بالانتحار، وبمواجهة والد المتوفية بما أسفرت عنه التحريات أيدها.