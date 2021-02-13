طاهر أبوزيد: الإذاعة المصرية لم تتوقف لحظة منذ انطلاقها عام 1934

قال طاهر أبو زيد، المذيع براديو مصر، إنه يتمنى أن تستمر الإذاعة المصرية في تقديم دورها الثقافي والتوعوي والاجتماعي كما هي، حيث إنه منذ عام 1934 عندما أعلن المذيع أحمد سالم بداية الإذاعة المصرية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تتوقف الإذاعة المصرية عن البث.

هناك منافس قوى موجود بجانب التلفزيون الحكومي

وأضاف «أبوزيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «خبر اليوم»، والمذاع على فضائية «ON E»، أن الإذاعة المصرية تغير مفهومها بعد ظهور الفضائيات بشكل كبير، حيث أصبح هناك منافس قوى موجود بجانب التلفزيون الحكومي، وظهرت الكثير من القنوات الفضائية الداخلية والخارجية، ما أجبر الإذاعة على تطوير دورها حتى تجذب أكبر عدد من المستمعين.

وأوضح أنه في أعقاب ذلك، تم تطوير الإذاعة بشكل أسرع بداية من ظهور محطة نجوم أف أم وراديو مصر، حيث إن عامل المنافسة بات الأقوى في استمرار المحطات الإذاعية في مصر: «الإذاعة تطورت بشكل كبير جدا حتى في طريقة عرضها للأغاني والبرامج، وأصبحت أكثر تطورا وسرعة وتحديدا للمعلومة».

وأكد أنه وبحكم المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والسرعة في الوصول للمعلومات والتقارير، بات إمكانية عرض مختلف الموضوعات بشكل سريع ومختلف ونقاشات مختلفة: «الوضع اختلف، ربنا يكون في عون الإذاعيين القدام، وبقي عندنا سرعة في الأداء».