ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز» 0.48% عند الإغلاق

ارتفع المؤشران «ستاندرد أند بورز 500» و«ناسداك المجمع»، عند الإغلاق إلى مستويات قياسية، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وزاد «ستاندرد أند بورز» 18.61 نقطة أو 0.48%، مسجلا 3934.99 نقطة، وتقدم «ناسداك» 69.70 نقطة، أو 0.5%، إلى 14095.47 نقطة.

وجاء الارتفاع وسط شراء المستثمرين في أسهم الطاقة والشركات المالية وشركات المواد وبيعهم أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة توقعا لدعم مالي جديد من واشنطن لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وارتفعت قطاعات الطاقة والشركات المالية والمواد على «ستاندرد أند بورز» توقعا لاستفادتها من إعادة فتح الاقتصاد، فيما انخفضت أسهم ذات ثقل مثل «آبل» و«تسلا» و«مايكروسوفت« معظم فترات الجلسة.

وأشارت بيانات غير رسمية، إلى ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» 28.29 نقطة بما يعادل 0.09% ليصل إلى 31458.99 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد في وقت سابق، بأن يفي بوعده في حملته الانتخابية بتزويد الأمريكيين بـ2000 دولار للإغاثة من «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقال بايدن، إن خطة الإنقاذ الخاصة به البالغة قيمتها 1.9 ترليون دولار ستتضمن 1400 دولار من شيكات إضافية لشيكات الـ600 دولار التي وزعت في خطة الإنقاذ الأخيرة.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حثت أمس الجمعة، المسؤولين الماليين بمجموعة الـ7 على المضي لأبعد مدى في التحفيز المالي الإضافي.

وأشارت وزيرة الخزانة، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمة بالانخراط متعدد الأطراف ومعالجة تغير المناخ، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية في بيان، إن «يلين» شددت على الحاجة إلى تقديم مزيد من الدعم المالي للنهوض بتعاف قوي ودائم، وإنها أبلغت نظرائها في مجموعة الـ7 أن الوقت حان للمضي إلى أبعد مدى.