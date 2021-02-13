11 معلومة عن مدع «الجنائية»: عمل محام دفاع في المحكمة الخاصة للبنان

انتخبت «المحكمة الجنائية الدولية»، مقرها مدينة «لاهاي» الهولندية، أمس الجمعة، البريطاني كريم خان، رئيسا جديدا للادعاء لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 يونيو المقبل، خلفا للجامبية فاتو بنسودا.

وفاز «خان»، بالمنصب في اقتراع سري، وتغلب البريطاني على كل من الإيرلندي فرجال جاينور، والإسباني كارلوس كاستريسانا والإيطالي فرانشسكو لو فوي.

ونرصد أبرز المعلومات عن «كريم خان»:

- حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من كلية الملك جورج، جامعة لندن.

- عمل محاميا للمرافعات ومستشارا لملكة بريطانيا.

- يمتلك خبرة مهنية تتجاوز الـ25 عاماً كمُحام في القانون الجنائي الدّولي وحقوق الإنسان.

- تمتع كريم خان بخبرات كمدع عام ومستشار قانوني للضحايا.

- عمل محام دفاع في المحاكم الجنائية الدولية والمحلية مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة، والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، والمحكمة الخاصة للبنان، والمحكمة الخاصة لسيراليون.

-قام كريم خان بتمثيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا.

- تولى منصب الرئيس الثاني لنقابة محامي المحكمة الجنائية الدّولية في الفترة من يونيو 2017 حتى يونيو 2018.

-تقلد منصب السفير العالمي لنقابة المحامين الأفريقية.

- تقلد منصب المُستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المُتّحدة لتعزيز المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، المعروف اختصارا باسم «يونيتاد»، اعتباراً من تاريخ 31 أمايو 2018.

-قام بنشر عدد من النصوص عن القانون الجنائي الدّولي.

-شارك كريم خان في تأليف «المحاكم الجنائية الدّولية» لأرشبولد.