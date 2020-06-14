نتنياهو يهنئ ترامب بقراره بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال "نتنياهو" اليوم: "أهنئ الرئيس ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو، على قيادتهما الشجاعة التي تمثلت بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية الفاسدة والمنحازة، هذه المحكمة السخيفة ليست إلا محكمة مسيسة تطارد بشكل مهووس إسرائيل والولايات المتحدة ودولا ديمقراطية أخرى تحترم حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت تتجاهل أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، بما فيهم النظام الإرهابي الإيراني"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتابع نتنياهو: "تفبرك المحكمة الجنائية الدولية، تهما لا أساس لها ضد إسرائيل، وفي ذات الوقت تطلق مزاعم شنيعة كأن عيش اليهود في وطنهم التاريخي يشكل جريمة حرب. هذه سخافة. يجب على المحكمة أن تستحي من نفسها. ومرة أخرى يا أمريكا شكرا لك لوقوفك إلى جانب العدل وإلى جانب الحقيقة".

وأعلن البيت الأبيض، مؤخرا، أن "ترامب" وقع أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب ارتكبتها قوات أمريكية في أفغانستان.

واتهم البيت الأبيض، المحكمة الدولية، بالخضوع لـ"البيروقراطية الدولية التي تهدد وتستهدف عسكريي الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، مشددا على أن تصرفات المحكمة "تمثل هجوما على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد سيادة الولايات المتحدة".

وحملت السلطات الأمريكية، المحكمة الدولية، المسؤولية عن إجراء "تحقيقات ذات دوافع سياسية" بحق الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة إسرائيل، ملوحة بوجود "أسباب ملموسة" للاعتقاد بانتشار ظاهرة الفساد وسوء السلوك على أرفع المستويات في المحكمة.