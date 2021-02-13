مجلس الأمن الدولي يرفض طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة

أعلنت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، رفضها رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة، وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه انتصار مهم لليبيا بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة.

وأضاف «السني»، أن مجلس الأمن، أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها، موضحا أن بلاده نصحت بلجيكا سحب طلبها سابقاً هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«سبوتنيك» الروسية.

وشكر «السني»، كل الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي التي دعمت الموقف الليبي، لرفض التصرف في الأموال المجمدة وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس.

وكانت مؤسسة بلجيكية «الصندوق العالمي للتنمية المستدامة» قدمت في وقت سابق طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا.

وفي سياق آخر، رحبت «الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية» المشتركة، بتصريحات رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي، حول أولوية الملف الاقتصادي، وقالت إن التصريحات تبعث على التفاؤل.

وقالت الغرفة في بيان، إنها تابعت باهتمام شديد تصريحات المنفي فور وصوله لمطار مدينة «طبرق» والتي أكد فيها على اهتمامه بالملف الاقتصادي وحرصه على تخفيف الأعباء على المواطن الليبي.

واضافت الغرفة، أنها أكثر تفاؤلا بهذه التصريحات والتي ستسهم في تتويج الجهود السابقة الساعية إلى التخفيف من العبء على المواطن الليبي وتوفير حاجياته الأساسية من خلال تسريع وتيرة الحركة التجارية بين البلدين وكذلك تمهيد السبل أمام تجار البلدين وفتح خطوط تجارية أخرى مع مصر.

من جانبه، قال رئيس «المؤسسة الليبية للإعلام» محمد بعيو، أن مفهوم السلام لدى «الإخوان» الإرهايبة لا يعني إلا الاستسلام لهم ولأوهامهم، وفقا لما ذكرته بوابة إفريقيا الإخبارية.

وأوضح «بعيو»، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السلام الحقيقي ديناً ومفهوماً وعقلاً وقيماً فهو أن تتصالح مع ذاتك ومع خصومك.

وأضاف، أنه إذا خالفت مفهومهم المنحرف فأنت على الصواب والحق المبين.