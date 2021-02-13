«قلب تونس» يدعم المشيشي.. ورئيس الوزراء: يمكن العمل بـ16 وزيرا

أعرب حزب «قلب تونس» عن دعمه الكامل لرئيس الحكومة هشام المشيشي، لمنع البلاد من الانزلاق في المزيد من الفوضى، بحسب بيان للحزب.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، إنه يدعم «المشيشي» من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي الناشئ أمام التحديات الكبرى التي تواجهها تونس اليوم.

وأوضح الحزب التونسي أنه يدعم رئيس الوزراء، حتى يتخذ الإجراءات التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية والدستورية القائمة والمفتعلة لخدمة الشعب.

وأشار «قلب تونس»، إلى أنه يهدف أيضا من وراء الدعم إلى تجنيب البلاد مزيد من الفوضى والانقسام، وضمان استمرارية العمل الحكومي.

وكان الحزب التونسي، أعرب في وقت سابق من الشهر الماضي عن دعمه لرئيس الوزراء، أثر اعتراض الرئيس التونسي قيس سعيد على التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه المشيشي.

ورفض «سعيد» قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه قبل مباشرة مهامهم، حيث اعترض على الإجراءات التي رافقت التعديل، وقال الرئيس التونسي، إنها لم تحترم الدستور.

كما تحفظ الرئيس التونسي على بعض الوزراء المقترحين الذين لم يسمهم، بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحقهم.

وكان «المشيشي»، أعلن في وقت سابق، أنه لن يستقيل من منصبه، في تحد واضح لـ«سعيد» الذي يدفع نحو استقالته أو سحب الوزراء الذين اقترحهم في التعديل الوزاري بسبب شبهات الفساد التي تلاحقهم، وتصعيد لأزمة سياسية في البلاد.

وقال المشيشي، عقب لقائه الحزام السياسي الداعم له والذي يتزعمه إخوان تونس، إنه لن يستقيل، مضيفا أنه جندي في خدمة البلاد.

وأشار إلى أنه وجه مراسلة إلى الرئاسة التونسية، لإطلاعه على أسماء الوزراء الذين يتحفظ عليهم قيس سعيد ويتهمهم بالفساد، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» 5 الإخبارية.

وأوضح رئيس الوزراء التونسي، أنه يمكن العمل بـ16 وزيرا حتى لا تتوقف مؤسسات الدولة.

من جانبها، طالبت حركة «الشعب»، «المشيشي» بسحب الوزراء محل الشبهة أو الاستقالة، مؤكدة أن استمراره على رأس الحكومة هو استمرار للعبث، بحسب وصفها.