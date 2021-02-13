الثلوج قادمة.. ودرجات حرارة «قطبية» في الصعيد لأول مرة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إنه من المتوقع أن تشهد مصر والمنطقة العربية، أيام قطبية باردة للغاية خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الحالي، موضحا أن حدود هذه الحالة المناخية عبارة عن شحن عالي جدًا لطبقة الأيونوسفير فوق منطقة شرق المتوسط ينتج عنه حالة مناخية حادة من انخفاض كبير في الحرارة وأمطار غزيرة باردة وتساقط للثلوج ورياح نشطة باردة جدا، وتعتبر مصر بأكملها من ضمن منطقة هذا الشحن.

المنخفض الجوي القطبي يؤثر على مصر

وأكد أن المنخفض الجوي القطبي المنشأ المرصود على الخرائط يؤثر على مصر من يوم الثلاثاء المقبل من هذا الشهر وهو الأقوى منذ فترة طويلة بسبب تنوع الحالة المناخية فيه وليس بقوتها، مع احتمال تساقط الثلوج على القاهرة وجنوب الجيزة وأقصى جنوب الدلتا مترافقا معها الأمطار ومتوقع تساقط للثلوج على شرق القاهرة ومرتفعات خليج السويس ومرتفعات وسط وجنوب سيناء صباح يوم الأربعاء المقبل.

ضرورة رفع درجة الاستعداد

وأكد على ضرورة رفع درجات الاستعداد بشكل جدي لمدن شمال البلاد وخاصة السواحل الشمالية ومدن شمال ووسط الدلتا، حيث أن هذه الحالة بها تحذيرات قوية، بسبب قوة الرياح المصاحبة وغزارة الأمطار والانخفاض الكبير في درجات الحرارة، حتى لو تغيرت التحديثات فمن الأفضل رفع درجات الاستعداد لمدن شمال البلاد بالتحديد.

لفت إلى أن الحالة المناخية المتوقعة ستبدأ من فجر الثلاثاء من أقصى شمال غرب البلاد في صورة أمطار غزيرة في السلوم وسيوه ومطروح وحتى الضبعة، ومع تقدم النهار تمتد إلى كل مناطق الدلتا والقاهرة ومدن القناة ومناطق سيناء.

كما تنخفض الحرارة تدريجيا من غرب البلاد طوال نهار الثلاثاء لتنخفض دون الـ10 درجات مئوية ظهرا ومن الغريب أن الحرارة كانت في فجر يوم الثلاثاء 13 درجة مئوية؛ ولأول مرة في مناخ مصر تكون الحرارة الصغرى أعلى من الحرارة العظمي.

وعن نشاط الرياح تبدأ الحركة النشطة للرياح من، فجر الثلاثاء، غرب البلاد ثم تمتد إلى الداخل مع تقدم النهار لتكون ما بين 40 -60 كم / ساعة وتزيد في المناطق المفتوحة في غرب الدلتا.

متوقع تساقط ثلوج لأول مرة على مناطق كبيرة

أما طقس الأربعاء كالتالي سوف يمتد الانخفاض في درجات الحرارة ليلامس 4 درجات وأقل بمناطق الصعيد كلها ليلاً وتكون ما بين 6 - 8 درجات بالنهار في مشهد غريب جدا على طقس الصعيد، وتستمر الأمطار في الهطول على مناطق شمال الجمهورية وكامل الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وتصل إلى شمال الصعيد بني سويف والمنيا، وسوف تسقط الثلوج ولأول مرة على مناطق كبيرة من شرق الجمهورية وعلى القاهرة وجنوب الجيزة وأقصى جنوب الدلتا مترافقا معها الأمطار ومتوقع تساقط للثلوج على شرق القاهرة ومرتفعات خليج السويس ومرتفعات وسط وجنوب سيناء.

أما الفترة من يوم 18 إلى 22 فبراير فسوف تقل فرص سقوط الأمطار وتهدأ الرياح وتستمر الحرارة المنخفضة ليلا ونهارا.

وعن أهم الاحتياطات والتوصيات شدد على الحفاظ على ارتداء الملابس الثقيلة «جدا» في هذه الأيام القطبية، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة بوقف السفر بين المحافظات وعلى الطرق السريعة خلال هذه الفترة قدر الإمكان حفاظا على السلامة، مع عدم التعرض للرياح الباردة لفترة طويلة حتى مع ارتداء الملابس الثقيلة، مع تجنب الوقوف بجوار اليافطات الإعلانية الكبيرة أو أعمدة الضغط العالي أو ملامسة أعمدة الإنارة خلال فترة تساقط الأمطار لأنه سوف يرافقها سرعات عالية من الرياح، والإكثار من شرب السوائل الدافئة طوال هذه الأيام.