في يوم البيئة الوطني.. تعرف على جهود مصر الدولية لمواجهة تغيرات المناخ

«التحول للأخضر.. طريق الاستدامة».. شعار ترفعه وزارة البيئة في ثاني احتفالاتها بيوم البيئة الوطني في مصر، والذي أعلن عن اختياره العام الماضي للمرة الأولى بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على اعتماد يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال به، كوسيلة لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعديل السلوك تجاه الموارد البيئية والطبيعية، وتعزيز سياسات الاستخدام المستدام.

وهذا العام تم اختيار شعار«التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19»، ليكون شعار اليوم البيئة الوطني، وأعدت وزارة البيئة تقريرا حول إنجازات الوزارة على مدار العامين الماضيين والذى استعرضت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ما تم من إنجازات فى مجال التغيرات المناخية في مجال المفاوضات الدولية، التي أصبحت تحظى باهتمام عالمي متزايد، وباتت في قلب أولويات الأجندة الدولية والمجتمع الدولي، في ظل تفاقم أزمة تغير المناخ وتأثيراتها متعددة الأبعاد التفاوضية، حيث تضمنت تلك الجهود ما يلي:

- رئاسة المحور الخاص بتمويل المناخ مع ألمانيا خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا عام 2018، حيث أدى نجاح الرئاسة المصرية والألمانية في التوصل إلى توافق في إطار هذا المسار، إلى تذليل العقبات أمام التوصل إلى التوافق في المسارات الأخرى للمفاوضات، مما أدى إلى التوصل إلى برنامج عمل اتفاق باريس، واعتماده في ختام المؤتمر، الأمر الذي كان محل إشادة كبيرة من محتلف الدول ومن الأمين العام للأمم المتحدة الذي أثنى على دور مصر المحوري في هذا الصدد.

- استمرت مصر في تقديم الدعم والمساندة للمجموعة الأفريقية، سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى مجموعة المفاوضين الافارقة، انطلاقا مما يمثله البعد الأفريقي من أهمية لمصر، مما ساهم في إدراج المبادرة الأفريقية للتكيف، التي كانت مصر قد اقترحت فكرتها وقامت بتصميمها وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والأجهزة الأفريقية، وأجهزة الأمم المتحدة، وقام السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإطلاقها خلال مؤتمر تغير المناخ في باريس في ديسمبر 2015، ضمن مبادرات قمة المناخ التي عقدها سكرتير عام الأمم المتحدة في سبتمبر 2019، التي يتم دعمها من قبل الدول المتقدمة.

- كما كان لترأس مصر لتحالف التكيف والمرونة مع إنجلترا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2019، دوراً مهما في تنسيق الموقف التفاوضي، ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها، وقد ترأست وزيرة البيئة الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية في أبو ظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019، مما ساهم في إطلاق الإعلان السياسي حول التكيف والمرونة الذي انضم له أكثر من 110 دول و70 منظمة بجانب رصد التمويل الإضافي لموضوعات التكيف.