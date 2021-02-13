«الخشت» يتابع تطورات مشروع «جامعة القاهرة الدولية» مع الشركة المنفذة

بحث الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات، وعدد من قيادات الجامعة والشركة، تطورات مشروع جامعة القاهرة الدولية، والمقام بأرض الجامعة في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 575 فدان بنظام البرامج الدولية.

وتناول اجتماع الخشت مع قيادات الجامعة والشركة المنفذة، التأكيد على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من المرحلة الأولى وتكثيف العمالة، والالتزام بأعلى المواصفات

مدينة سكانية لمنسوبي الجامعة بسعر التكلفة الفعلية

كما تناول الاجتماع أعمال مشروع مدينة إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وضرورة الانتهاء منه طبقًا لأحدث المواصفات ويبلغ 425 عمارة، وحوالي 5 آلاف شقة، بالإضافة إلى استعراض بعض المشروعات المستقبلية، التي تعتزم الجامعة التعاون فيها مع شركة وادي النيل للمقاولات.

الخشت: حلم الجامعة الدولية على وشك التحقق

ويأتي إنشاء فرع جامعة القاهرة الدولية في إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، حيث وضع جر الأساس للمشروع في أبريل 2018، بمدينة 6 أكتوبر والذي تبلغ مساحته 575 فدان.

ويضم فرع جامعة القاهرة الدولية، أول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان، بالإضافة إلى منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².

ويهدف فرع جامعة القاهرة الدولية، إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.

ويعتمد فرع جامعة القاهرة الدولية، على عدة محاور رئيسية، وهي العولمة والتدويل والشراكة مع الجامعات العالمية والشراكة مع المؤسسات المهنية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبدعة والاهتمام بالبحوث البينية، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية في مجالات عالمية، مثل علوم النانوتكنولوجي وتطبيقات الليزر والعلوم النووية، إلى جانب علوم أبحاث وعلوم وتكنولوجيات الفضاء وطب الأطفال والتمريض والحيوان والهندسة الوراثية والزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام القبول للطلاب بفرع جامعة القاهرة الدولي، يحترم قيم التنوع وتكافؤ الفرص في اختيار الطلاب، وفقًا لعدة خطوات منها القبول المبدئي بمكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة وكلياتها مع تقديم طلب التحاق بفرع الجامعة، ونتائج اختبارات المراحل السابقة للطالب في العلوم التخصصية، إلى جانب إجراء مقابلة شخصية وإلكترونية تقيس مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق بحثية.

وتستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم، والطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين من ذوى القدرات الخاصة من الجهات الحكومية وغير الحكومية الحاصلين على المنح الدراسية والبحثية والمشروعات الممولة من جهات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير.