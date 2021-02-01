جامعة القاهرة: الطلاب يعودون للمدن 17 فبراير

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الطلاب سيعودون للمدن الجامعية اعتبارًا من 17 فبراير الجاري، كما تم استكمال شبكة الشاشات التفاعلية بالجامعة لتغطي معظم الكليات، مع توفير 20 ألف تابلت بالكليات المختلفة لدعم عملية التعلم عن بعد.

سنقلل عدد الطلاب واتباع كل الإجراءات الوقائية للوقاية من كورونا

وأضاف «علم الدين»، خلال لقائه على شاشة «extra news»، أن الجامعة ستستمر في إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل حماية الطلاب والعاملين بالجامعة، فضلًا عن حماية أعضاء هيئة التدريس سواء في فترة الامتحانات أو ما بعدها في الترم الثاني، من خلال تقليل عدد الطلاب واتباع التباعد الاجتماعي وغيرها من الأمور للسلامة العامة.

شكل وموعد وطريقة الامتحانات «سؤال كل بيت مصري»

وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الاجتماع الشهري الذي أجري اليوم في الجامعة، كان مهتما بشكل أساسي بالامتحانات، «ده سؤال كل بيت مصري، ومتى وأين وكيف، وما هي الضمانات لسلامة صحة ابنائهم»، وتم الاتفاق على أن تبدأ الامتحانات بعد يوم 20 فبراير للكليات المختلفة.

أعداد كورونا الآن تنخفض حسب بيانات وزارة الصحة

وأوضح أن الحكومة المصرية كانت قد اتخذت قرارًا بتأجيل الامتحانات، وتعطيل الدراسة مؤقتا بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، التي بدأت منذ حوالي شهرين، واجتاحت العديد من دول العالم أيضا، ولكن الآن أعداد الإصابات في مصر تتناقص، حسب بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية.

وكان الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، قد أكد أنه تم الاتفاق على تطبيق الامتحانات الطبيعية في بعض الكليات، ونظام «الأون لاين» في بعض الكليات الأخرى، ونظام الهجين في بعضها الآخر، على أن يترك للطلاب حرية الاختيار بين هذا وذاك، «هنخير الطلاب بين الامتحانات حضوريًا وبين الامتحانات أون لاين».