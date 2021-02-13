«الإسكان» تفرض عقوبة واحدة حال تغيير الغرض المخصص للأراضي: يتم سحبها

يجري عدد من المواطنين المتقدمين لحجز قطعة أرض، من ضمن الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، داخل عدد من المدن الجديدة، بعض الأعمال التي تتنافى مع شروط الحصول على قطعة الأرض، والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط.

ومن ضمن تلك الحالات، حالة تغيير المواطن الفائز بقطعة الأرض، الغرض المخصص من أجله قطعة الأرض، سواء من خلال تغيير نشاط الأرض من سكني إلى صناعي أو تجاري أو العكس، حيث تقوم الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بإلغاء تخصيص الأرض، عقب فوز العميل المخالف بها.

كما حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من الحالات التي يتمّ فيها إلغاء التخصيص، ومنها:

- عدم الالتزام بسداد المستحقات في التوقيتات المحددة بالكراسة في الشروط المالية، أو التصرف في الأرض للغير.

- ثبوت التنازل عن حق الانتفاع بها أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى.

- عدم الاستلام في التوقيتات المحددة، ومخالفة الشروط أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك الأحكام الخاصة لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.

وتقدم تلك الأراضي وفقًا لعدد من الشروط، التي نصت عليها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كي يتمكّن المواطنين من الحصول على قطعة أرض ضمن القطع المطروحة.

ومن ضمن تلك الشروط، أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة.

وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).