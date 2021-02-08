رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول مع شركة صينية لتنفيذ أبراج بالعلمين

كتب:

أيمن حمزة
10:18 ص | الإثنين 08 فبراير 2021
وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول مع شركة صينية لتنفيذ أبراج بالعلمين

وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول مع شركة صينية لتنفيذ أبراج بالعلمين

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، سيشهد بعد قليل، توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الصينية، لتنفيذ عدد من الأبراج بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ المزيد:

تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

10 معلومات عن مدينة العلمين الجديدة أبرزها: أبراج دبي والممشى السياحي

15 صورة ترصد سحر مدينة العلمين الجديدة.. أبراج وبحيرات

رئيس مدينة العلمين الجديدة: نعمل كـ "خلية نحل" للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة العبور

غدا.. الحكم في نزاع المحامين مع هيئة المجتمعات العمرانية

منها إلغاء ترخيص محل.. 20 خدمة عقارية تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية

تفاصيل 5 وظائف شاغرة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية: نستعد لموسم الأمطار بإجراءات غير تقليدية

إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية لمواجهة الأمطار: تطهير البالوعات

هيئة المجتمعات العمرانية تطرح موقعا للاستثمار التعليمي بدمياط الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية تطرح مركزا طبيا بالمجاورة 30 بدمياط الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية تتفقد مشروعات الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في جولة ميدانية بالتجمع الثالث