وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول مع شركة صينية لتنفيذ أبراج بالعلمين

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، سيشهد بعد قليل، توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الصينية، لتنفيذ عدد من الأبراج بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.