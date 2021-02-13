عطل مفاجئ في الفلتر يعطل «كلى أبنوب» بأسيوط.. ومصادر: جارِ إصلاحه

أكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسيوط، أنهم فوجئوا اليوم، بتوقف الفلتر الخاص بماكينات الغسيل الكلوي الخاصة بوحدة الكلى الصناعي بمستشفى أبنوب المركزي، على الرغم من أن جميع أجهزة الغسيل بالوحدة جرى صيانها الدورية يوم الخميس الماضي.

وأضاف المصدر- فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات له، اليوم، أنه فور ظهور العطل جرى الاتصال بالصيانة وجارِ إصلاحه، لافتًا إلى أنه خلال ساعة على الأكثر سيتم الانتهاء من عملية الإصلاح.

كانت قد سادت حالة من الاستياء بين مرضى الفشل الكلوي بمركز أبنوب، والذين يقومون بجلسات غسيل كلوي بوحدة الغسيل بمستشفى أبنوب المركزي؛ وذلك لتأخر بدء جلسة الغسيل الكلوي المقرر لها اليوم، بسبب تعطيل الوحدة، خاصة أنهم لم يغسلوا منذ 3 أيام، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

من جهته، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مستشفى أبنوب المركزي؛ للوقوف على سير العمل، ومتابعة أعمال التطوير، وتذليل العقبات لتشغيل شبكات الغازات بالمستشفى، والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك خلال جولة مفاجئة ضمن جولاته الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.