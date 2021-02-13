يسمونها بالعتيرة أو الرجبية.. تعرف على ذبيحة شهر رجب وحكمها في الإسلام

جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولا بذلك في أول الإسلام؛ حيث أكدت دار الإفتاء المصرية في تقرير لها عبر موقعها الرسمي أن الدار لا ترى بأسا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور، والله سبحانه وتعالى أعلم، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إن على كل أهل بيت أضحية وعتيرة» رواه الترمذي.

لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم، بحسب دار الإفتاء، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا فرع ولا عتيرة» رواه مسلم.

رأي الشافعية في طلب العتيرة

وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين؛ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ويؤيده ما أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبروا الله وأطعموا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.

لا تكره بل تستحب

قال الإمام النووي في «المجموع»: قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عتيرة» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذبحوا لله في أي شهر ما كان» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان. وقال أيضا: «فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا».