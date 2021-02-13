عباس أبو الحسن: طبيب الأسنان راودني عن نفسي في مطعم نادي الجزيرة

حصلت «الوطن» على نص أقوال الممثل عباس أبو الحسن، أحد ضحايا طبيب الأسنان المتحرش، أمام النيابة العامة.

وقال «أبو الحسن» في تحقيقات النيابة، إنه التقى بالمتهم في نادي الجزيرة لأنهما عضوان في النادي، وإن المتهم حاول مراودته عن نفسه خلال لقاء جمعهما في ساحة المطعم، وفي شهر يونيو من عام 2020 جمعته المصادفة بالمتهم حال استقلاله المصعد هابطًا من أحد العقارات، وأن الأخير بادره حال رويته بإظهار رغباته الفاجرة نحوه، وأتبع قوله بأن مد يده وأمسك العضو الذكري، فدفعه وغادر المصعد.

عباس أبو الحسن: بشاعة الواقعة لم تفارق عقلي

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة، أن بشاعة الواقعة لم تفارق عقله، وأن تفكيره هداه إلى فضحه على «فيس بوك»، فقص الواقعة في منشور على حسابه الشخصي، وفوجئ بعدها بتلقيه العديد من الرسائل التي أكد مرسليها على الانحراف والشذوذ الجنسي للمتهم، واعتياده هتك عرض الرجال بالقوة.

النيابة واجهت المتهم بأقوال الضحايا فأقر بصحتها

وواجهت النيابة العامة المتهم بأقوال المجني عليه، فأقر بصحتها مبررًا تصرفاته بسبب معاناته من مرض فشل في علاجه، وأنه تحرش بـ 5 رجال، نجح في استقطاب أحدهم ومارس معه الشذوذ في عيادته بالدقي مرات متكررة، وعندما حاول الشاب قطع العلاقة هدده بفضحه على «فيس بوك»، فاضطر الشاب للاستجابة لرغباته وتجاوب معه مرات عديدة، حتى أعلن الممثل عباس أبو الحسن عن الواقعة على «فيس بوك»، وبعدها تقدم عدد من الضحايا ببلاغات إلى النائب العام ضد المتهم.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض 5 رجال بالقوة، خلال لقاءات جمعته بهم في أماكن عامة ونجح في استقطابه لأحدهم في عيادته وممارسة الشذوذ معه ، وتمكن المتهم من تصوير فيديو عن طريق كاميرا وضعها داخل عيادته، وبعد هدد الشاب بهذا الفيديو لاستجاب له.