طبيب الأسنان المتحرش بالرجال يعترف: مرض مش رفاهية

قبل 14 يومًا أعلنت أجهزة الأمن القبض على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بالقوة داخل عيادته في الدقي، وتبعها تحقيقات النيابة مع المتهم على مدار 14 يومًا بتهمة هتك عرض الرجال بالقوة.

واستمر التحقيق مع المتهم ومواجهته بفيديو جنسي مدته 60 ثانية يظهره أثناء ممارسة الشذوذ مع أحد ضحاياه الخمس، واعترف المتهم بتفاصيل جريمته وبررها بقوله: ده مرض مش رفاهية، جاولت أتعالج كتير بس مفيش علاج وصل بيه لنتيجة قوية، وجرى إحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا.

المتهم : تحرشت بخمسة من المرضى أحدهم تجاوب معي

واجهت النيابة العامة المتهم بأقوال المجني عليهم ومن بينهم الممثل عباس أبو الحسن والمغني تميم يونس و3 آخرين، واعترف أحدهم أنه مارس الشذوذ مع المتهم داخل عيادته وعندما حاول التوقف والابتعاد عن المتهم فوجئ به يهدده ويرسل له فيديو جنسي يهدده بالفضيحة بعد أن نجح المتهم في تصويره عن طريق كاميرا أعدها لهذا الغرض داخل عيادة الأسنان، ولم ينكر المتهم ما نسب إليه من تهم أو أدلة جاءات على لسان المجني عليهم مبررًا أن ما حدث عبارة عن معاناة كبيرة من المرض.

حكاية كاميرا عيادة الأسنان

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه تحرش بالرجال خلال وجوده بصحبته بحجرة الكشف وطلب مشاركته في ممارسة الشذوذ لكنهم رفضوا واعتدوا عليه بالضرب، إلا أن واحدًا فقط منهم الذي تجاوب معه ومارس معه الشذوذ عدة مرات وبعدها أغلق هاتفه وحاول التهرب فكان المتهم يرسل إليه رسائل عبر تطبيق ماسنجر حتى تجاوب معه ورضخ، لطلبه وكرر علاقة الشذوذ عدة مرات حتى تسرب الموضوع إلى مواقع التواصل الإجتماعي من الممثل عباس أبو الحسن وألقي القبض على المتهم بعد رحلة هروب قرابة شهرين من بلاغات الضحايا إلى النائب العام.