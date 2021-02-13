خفض ضغط مياه الشرب 5 ساعات بمركزين في الدقهلية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال تطهير بمرفق مياه قرية بلقاس أول بمدينة بلقاس، ضمن خطة التطهير الدورية للشركة، وذلك غد الأحد من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وبحسب بيان الشركة، فإن أعمال التطهير بمرفق المياه يستدعي خفض ضغط مياه الشرب ببعض المناطق، وهي مدينة بلقاس، ومجلس قروي الشوامي، ومجلس قروي المعصرة، ومجلس قروي بلقاس خامس، ومجلس قروي الجزائر، وجزء من مركز طلخا.

ونوهت الشركة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فترة انقطاع المياه، وتخزين المياه بالمؤسسات الخدمية التي لا تستغني عن المياه، مؤكدة على رئيسي الوحدة المحلية بمركزي بلقاس وطلخا للتنسيق مع مسؤولي الشركة لسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى، حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بخفض ضغط المياه والوحدات المحلية التابعة والمصالح والمستشفيات والمخابز في نطاق هذه المناطق، بضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها، وبتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

ومن جهة أخرى، واصلت رئاسة مركز ومدينة بلقاس، بقيادة الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس المركز، أعمال الإنارة العامة أعمال رفع كافة مهمات الإنارة بطريق رافد «المنصورة – جمصة»، وذلك لأعمال توسعة الطريق، وتسليمها بمخازن الوحدة المحلية ببلقاس خامس، وذلك بحضور المهندس رأفت معوض مدير الإنارة العامة وفني الإنارة العامة كلا من جمال دسوقي والشحات بدير وأحمد غريب.

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