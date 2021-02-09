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محمود مسلم

غدا.. قطع مياه الشرب عن المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
01:37 م | الثلاثاء 09 فبراير 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، عن قطع المياه غدا الأربعاء، عن المجمع الطبي للتأمين الصحى بطنطا والمستشفى التابع له، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عصرا، لأعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن قطع مياه الشرب خلال تلك المدة الزمنية عن المجمع الطبى للتأمين الصحى، يأتى لإجراء أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع، وتركيب محابس للشبكة الداخلية.

من جهة أخرى، ناشد المهندس عادل عطية رئيس مجلس  إدارة شركة المياه، المواطنين بضرورة استخدام تطبيق «قراءتي»، الذى أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب، الذي يتيح تسجيل القراءات.

 

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