مصادر حكومية: مصر غير متعثرة في سداد ديونها وملتزمة تماما

أكّدت مصادر حكومية، أنَّ ما طرح حول اسقاط ديون مصر هو كلام غير علمي ولا أساس له من الصحة، مؤكّدة أنَّ مصر ليست متعثرة في السداد لإسقاط دیونها.

وضافت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ الدين الخارجي لمصر لا يمثل عبئا حاليا نظرًا لكونه طويل الأجل، كما أن الفائدة عليه ليست مرتفعة باستثناء السندات الدولارية التي يوجد توجه بضخها في مشروعات مولدة للعملة الصعبة.

وكشفت المصادر أنَّ تحقق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق سعر الفائدة على هذه القروض، مشيرة إلى أنَّ توقف أي دولة عن سداد ديونها يعرضها لمخاطر كبيرة، حيث يتمّ خفض التصنيف الائتماني لاقتصاد الدولة وفي حال فشل مفاوضات التسويات، فمن ضمن خيارات الدائنين، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي داخل تلك الدولة.

طرح سندات دولية على 3 شرائح بقيمة 3.75 مليار دولار

وأعلنت وزارة المالية، قبل أيام الانتهاء من طرح سندات دولية على 3 شرائح بقيمة 3.75 مليار دولار، وصل حجم الطلب عليها 16.5 مليار من أكثر من 400 مستثمر، وسعر الفائدة النهائي 3.875% لشريحة 5 سنوات و5.875% لأجل 10 أعوام، و7.5% للسندات لأجل 40 عامًا وذلك بحسب بيان وزارة المالية.

ونجحت وزارة المالية، في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة 5 سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.

إقبال كبير ومتزايد على السندات الدولية المصرية

ويعتبر الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16.5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.75 مليار دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال (5 - 10 - 40 سنة).