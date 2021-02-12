سعر الدولار اليوم الجمعة 12-2-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم المواطنون بأسعار الدولار في مختلف البنوك، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 12 فبراير الحالي، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر اليورو

سجل سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 12 فبراير الحالي، نحو 18.84 جنيها للشراء، و19.02 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر سجل 18.87 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري، نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

كما سجل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 12 فبراير الحالي، 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر سجل نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 12 فبراير الحالي في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وجاء سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير الحالي، نحو 21.52 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي بنك قناة السويس سجل 21.51 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري، سجل 21.52 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع.