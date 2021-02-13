حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 14-2-2021

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس غد الأحد، موضحة أنّه سيكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّه من المتوقع وجود هناك كثافة في الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 11.

الإسكندرية 20 12.

وداي النطرون 21 10.

طنطا 20 12.

شبين الكوم 21 11.

دمنهور 20 11.

بلطيم 21 12.

مطروح 19 10.

السلوم 19 09.

سيوة 19 07.

بورسعيد 21 12.

دمياط 20 11.

الزقازيق 21 11.

المنصورة 20 12.

الإسماعيلية 22 11.

السويس 23 10.

العريش 23 11.

رفح 20 09.

رأس سدر 22 12.

نخل 20 10.

نويبع 22 16.

طابا 20 11.

كاترين 20 07.

الطور 23 14.

شرم الشيخ 26 18.

الغردقة 26 15.

الفيوم 26 15.

بني سويف 22 10.

المنيا 22 09.

أسيوط 23 08.

سوهاج 24 10.

قنا 27 12.

الأقصر 28 13.

أسوان 29 14.

إدفو 29 13.

أبو سمبل 26 14.

الوادي الجديد 25 11.

شلاتين 29 17.

أبو رماد 30 18.

حلايب 27 18.

رأس حدربة 28 19.