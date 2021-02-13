محطات في حياة عباس فارس.. اشتهر بشخصية الـ«كافر» وتزوج من شقيقتين

43 عامًا مرت على رحيل الفنان عباس فارس، أحد رموز زمن الفن الجميل الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 13 فبراير عام 1978 تاركًا وراءه رصيدًا يتجاوز الـ150 عملا فنيا مابين السينما والإذاعة والمسرح.

قدم عدد من الأدوار التاريخية

عرف عباس فارس «هواية التمثيل» منذ نعومة أظافره، وبدأ مع فرق الهواة حتى التحق بفرقة جورج أبيض المسرحية قبل أن يكمل 15 عامًا من عمره، ومن أشهر مسرحياته: «إبليس وشركاه، أهل الكهف، يامين يخلصني، خليني أتبحبح يوم»، لينطلق بعدها إلى عالم السينما عام 1929 من خلال فيلم «بنت النيل» مع بمبة كشر وعزيزة أمير وحسن البارودي.

وبالرغم من أن «بيت الله الحرام» يعد أحد أشهر الأفلام التي قدمها الفنان عباس فارس عام 1957 وجسّد خلاله شخصية «أبرهة الأشرم» الذي سعى لهدم الكعبة المشرفة، أمام حسين رياض، برلنتي عبدالحميد، عمر الحريري، سيناريو وحوار فؤاد الطوخي، وإخراج أحمد الطوخي، إلا أن عباس فارس يعد أشهر الفنانين المحبين للصوفية وآل البيت وقراءة القرآن الكريم.

تزوج شقيقتين إنجليزيتين

تزوج عباس فارس مرتين، الأولى من امرأة بريطانية تعرف عليها خلال زيارته للخارج وأنجب منها نجله جمال، الذي عمل في مجال التمثيل فترة حتى تزوج من طليقة رشدي أباظة الأجنبية وهاجر معها للخارج، بينما تزوج للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الأولى من شقيقتها وأنجب نجله إسلام، الذي دخل مجال التمثيل وكان من أشهر أدواره شخصية إبليس في فيلم «هجرة الرسول»، وجعل الزوجتان تشهران إسلامهما وساعدهما على حفظ آيات من القرآن الكريم.

مع نجيب الريحاني في فيلم «أبو حلموس» عام 1947 قّدم عباس فارس شخصية ناظر الوقف الفاسد عبدالحميد بك، ويعد مشهده مع «الريحاني» الذي جسد شخصية شحاتة أفندي، من أشهر المشاهد الكوميدية في تاريخ السينما «حبل وجردل للخروف.. بحبح ياسيدي بحبح.. عليه ملعنة في الحسابات».

اشتهر بالصوفية وحفظ القرآن

للفنان عباس فارس 5 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 «العزيمة عام 1939، دنانير عام 1940، النائب العام 1946، الوحش عام 1945، خلي بالك من زوزو 1972».

تميز الفنان الراحل، بقدرته على تقديم الأدوار التاريخية منها شخصية أبو عبيدة الجراح في فيلم «خالد بن الوليد»، والشيخ العز بن عبدالسلام في فيلم «وا إسلاماه»، والقطب الصوفي السيد البدوي في فيلم يحمل نفس الاسم، وشخصية ورقة ابن نوفل في فيلم «ظهور الإسلام»، وشخصية كوهين في فيلم «حسن ومرقص وكوهين».

شارك عباس فارس كوكب الشرق أم كلثوم في فيلمي «عايدة، قصة نشيد الأمل»، ومع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب في فيلم «يوم سعيد»، ومع محمد فوزي في فيلم «ليلى بنت الشاطئ»، ومع فريد الأطرش «أحلام الشباب، جمال ودلال».

وكان آخر أفلام عباس فارس، فيلم «العنيد» عام 1973 مع فريد شوقي وناهد شريف، إخراج حسن الصيفي، تأليف صبري عزت.