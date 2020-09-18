104 أعوام على ميلاد ابن النوبة محمد كامل.. أشهر كومبارس في السينما

"إدريس.. مرجان.. بشير.. عثمان"، 4 أسماء تكررت أكثر من مرة في عدد من الأفلام، وفي أدوار تشبه بعضها، إما "خادم، أو سفرجي"، بهذه الطريقة انحصر وجوده على شاشة السينما، دون استغلال لموهبته الثرية التي تجمع بين الأداء السلس، وخفة الظل، ونبرات الصوت التي لا تخطئها الآذان، ليصبح الفنان ذو الأصل النوبي محمد كامل، أشهر سِنيد أو كومبارس بالسينما المصرية.

على شاشة السينما والتليفزيون، دائمًا ما تكون هناك وجوهًا مألوفة للمشاهدين، ومعروفة إلى حد كبير، مع اختفاء تام للاسم.. فنانون أجادوا وأبدعوا في الأدوارالثانوية كانوا معروفين بـ"الشكل" فقط، ويعدون من أشهر "كومبارسات" الفن، الذين نجحوا في ارتباط الجمهور بهم، ومع ذلك لم تحتل أسماؤهم أفيشات الأفلام، من بينهم محمد كامل، صاحب البشرة السمراء، والملامح المصرية الخالصة، الذي عرفه المشاهدين بـ "الخادم" الطيب في السينما.

في مثل هذا اليوم 18 سبتمبر عام 1916، بالنوبة أرض الخير، ولد محمد كامل، الذي عشق الفن منذ صغره، وتميز بالغناء وتقديم المونولوجات في الحفلات المدرسية، ومن أجل التمثيل جاء إلى القاهرة للدراسة بمعهد الفنون المسرحية، وعمل بعدد من الفرق منها "نجيب الريحاني، رمسيس، علي الكسار".

مع أنور وجدي، قدم الفنان محمد كامل، عددًا من الأفلام منها " ليلى بنت الأغنياء، طلاق سعاد هانم، قلبي دليلي، القلب له واحد، دهب، ياسمين، كدب في كدب، قبلة في لبنان، تحيا الستات، عنبر، بنت الأكابر".

مع إسماعيل ياسين، شارك محمد كامل، في عدد من الأفلام منها "ابن ذوات، إسماعيل ياسين طرزان، امسك حرامي، على أد لحافك".

ومع كوكب الشرق أم كلثوم، شارك محمد كامل، في أفلام "دنانير، سلامّة، فاطمة".

وكانت أولى أفلام الفنان محمد كامل، كانت مع نجيب الريحاني من خلال فيلم "سلامة في خير" عام 1937.

ومن أشهر أدواره كان من خلال فيلم "آمال" عام 1952 أمام شادية ومحسن سرحان وفريد شوقي، وتجسيده دور "كبريت" الخادم الطيب، الذي يساعد الفتاة أمال الطيبة التي تعيش مع اسرة شريرة يتزعمها فريد شوقي، والفنانة منى، وخلال الفيلم شكّل "كامل" بصحبة شكوكو، ثنائيًا كوميديًا ناجحًا.

تزوج محمد كامل، من سيدة تركية تربطها صلة قرابة من الدرجة الأولى بزوجة رئيس تركيا محمود جلال بايار الذي كان حاكمًا في الفترة من 1950 إلى 1960.

قدم محمود كامل رصيدًا فنيًا بنحو 90 عمل فني، لم تخرج عن إطار "الخادم، السفرجي، السائق، البواب" ذو اللكنة النوبية، ليرحل عن عالمنا يوم 23 يوليو عام 1983، دون أن تستفيد السينما من مواهبه المتعددة التي حصرها صناعها في خندق واحد.