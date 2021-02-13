الآثار تطلق حملة لتنظيف تماثيل الميادين.. والبداية من أسوان

تماثيل عديدة في ميادين مصر المختلفة عانت لسنوات من إهمال جعلها ضحية لتراكم المخلفات وبقايا الطيور وطبقات من الأتربة حولت تماثيل رموز مصر عبر العصور المختلفة من نفرتيتي بالمنيا لمحمد علي وإبراهيم باشا وطلعت حرب وسعد زغلول وعرابي بالقاهرة وصولا لعباس العقاد ومجدي يعقوب بأسوان لنموذج للإهمال قبل أن تبدأ وزارة الآثار، اليوم، حملة تنظيف وصيانة للتماثيل الموجودة بالميادين العامة بجميع المحافظات المصرية، وذلك بتوجيه من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتحت الإشراف المباشر من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضارى لميادين مصر.

وكانت محافظة أسوان أولى المحافظات التي بدأت بها الحملة، حيث بدأ اليوم السبت فريق عمل متخصص من مرممي منطقة آثار أسوان بأعمال تنظيف وصيانة بعض التماثيل، وسوف ينتهي فريق العمل من أعمال صيانة وتنظيف جميع التماثيل تباعا.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تشويه الكثير من التماثيل على يد بعض المتطوعين أو مسؤولي الأحياء، حيث جرى طلاء تماثيل الفلاحة المصرية بالحوامدية والهرم.

وأعلنت وزارة الثقافة تشكيل لجنة لترميم تماثيل الميادين ووضع دليل إرشادي للترميم، بواسطة لجنة تضم عميد كلية الفنون الجميلة وخبراء من الآثار ومن قطاع الفنون التشكيلية، ليشمل عددًا من الأسس والمعايير الفنية لترميم التماثيل حسب خاماتها، وتم ارسال هذا الدليل الاسترشادي لكل رؤساء الأحياء والمسئولين عن التماثيل.

وخلال عام 2016، تعرض تمثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الموجود بحي باب الشعرية بالقاهرة، للتشويه عقب ترميمه وطلاء رأسه باللون الذهبي، وبدلته باللون البني، مما أثار حفيظة المتابعين والمتخصصين في الفنون التشكيلية على تشويه التمثال.