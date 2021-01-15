وزير الاثار يفتتح معبد إيزيس في أسوان بعد انتهاء أعمال التطوير

أكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن معبد إيزيس المفتتح اليوم بأسوان، تم اكتشافه عام 1871م ويبلغ طوله 19مترا، شيده الملك بطليموس الثالث لعبادة إلهه ايزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه، وبُنى من الحجر الرملى وله بابان، الباب الرئيسى متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح يضم ثلاث حجرات، وفى الجدار الشرقى من الحجرة الوسطى «قدس الأقداس»، نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس، اليوم الجمعة، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك فى إطار احتفال أسوان بعيدها القومى والذى يتواكب مع اليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى.

وأشار «وزيري»، إلى أن أعمال الترميم فى معبد إيزيس شملت ترميم الأرضيات والعواميد وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى.

ولفت إلى أن الأعمال شملت ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة، كما تضمنت تحديد مسار للزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليه.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس الأعلى للآثار قام بعمل مجموعة من المجسات والحفائر، شملت منطقة قدس الأقداس بعمق مترين، وصالة المعبد التي عُثر بها على آوانى فخارية صغيرة، كما تمت أعمال حفائر فى الجانب الشمالى الغربى من فناء المعبد أسفرت عن وجود بعض الجدران من الطوب الأحمر.

يشار إلى أن محافظة أسوان تحتفل بعيدها القومى بالتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971، والسد العالى أو سد أسوان، هو أحد أعظم مشروعات السدود فى العالم خلال القرن العشرين، وأنشئ فى عهد جمال عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى آنذاك، بعد رفض البنك الدولى تمويل بناء السد، للمساهمة فى التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل والاستفادة الزراعية والاقتصادية والعمرانية والصناعية منه.