رئيس الوزراء: نتعاون مع اليونسكو لتطوير منطقة القاهرة التاريخية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذه منطقة القاهرة التاريخية شهدت العديد من المباني العشوائية، والحكومة تتحرك لعودة الرونق التاريخي والحضاري للقاهرة وكل هدفنا تنفيذ البنية الأساسية، والحفاظ على النسيج الحضاري، وإدخال أنشطة للاستفادة من هذه المناطق التاريخية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن هناك تواصل وزيارات مستمرة، في إطار تطوير منطقة سور مجرى العيون، لافتا إلى وجود دعم من أهم قيادات «اليونسكو»، وجرى عرض بعض الأفكار التطويرية عليهم.

وتابع: «القاهرة التاريخية تأثرت بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية، ما تسبب في نشأة عشوائيات واضحة نتيجة عدم حوكمة الدولة».