عاجل.. وفاة والد رنا رئيس بعد 48 ساعة من رحيل جدها

أعلنت الفنانة الشابة رنا رئيس عن وفاة والدها عماد رئيس ظهر اليوم، وذلك عبر ستوري الانستجرام، بعد رحيل جدها بـ48 ساعة.

وكانت رنا رئيس ودعت جدها اليوم من المقابر فنشرت صورة للقبر وودعته، أما عن موعد دفن جدها فلم يتم تحديده حتى الآن.

يذكر أن رنا رئيس تستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «نجيب زاهي ذركش» مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكانت أوقفت التصوير خلال الأيام الماضية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.