رنا رئيس لـ«الوطن»: أجريت مسحة للاطمئنان فقط فأظهرت إصابتي بكورونا

أعلنت الفنانة الشابة رنا رئيس، اصابتها بفيروس كورونا، أثناء تصويرها دورها في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، أمام الفنان يحيى الفخراني.

وقالت رنا في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمد لله علمت بإصابتي بالفيروس في الصباح، وأعلنت عبر فيس بوك حتى يحترس كل من خالطني، فالموضوع بدأ معي من أول أمس، حيث شعرت بدور برد عادي، وارتفاع درجة الحرارة، ففكرت أن أجري المسحة من باب الاطمئنان فقط، ولكن قدر الله أن أكون حاملة للفيروس ولم أكن أدري»

وأضافت رنا، كان من المفترض أن أذهب للتصوير فجر اليوم، لكنني اعتذرت إلى أن تظهر نتيجة المسحة، والحمد لله أنني فعلت ذلك، حفاظا على كاست العمل، المشكله التي أعاني منها حاليا، درجة الحرارة وتكسير الجسم.. دعواتكم.

وكانت رنا صباح اليوم، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة التي أجرتها مساء الاثنين، عقب ظهور عدد من الأعراض عليها.

وكتبت رنا عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «إيجابي كورونا.. رجاء كل من خالطني الفترة الماضية إجراء فحوصات.. وربنا يحفظنا جميعاً».

رنا رئيس تألقت في رمضان الماضي خلال مسلسل «ليالينا 80» وقد لفتت اليها انظار النقاد، المسلسل بطولة خالد الصاوي، غادة عادل، إياد نصار، صابرين، محمد علي رزق، محمد عادل، نهى عابدين، منة عرفة، محمد الشقنقيري وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

وقالت رنا في وقت سابق لـ«الوطن»، إن أولى مشاهدها في المسلسل، كانت تجمعها بالفنان خالد الصاوي، حيث انتابها رعب شديد، وكانت متوترة، إلى أن استدعاها الفنان خالد الصاوي في الكرافان الخاص به، قبل التصوير لمراجعة المشهد وطمأنها.