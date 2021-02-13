تحريات محاسب الفجور: أغرى الضحايا بوجبات جمبري وحجز لهم في فنادق 5 نجوم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة القبض على محاسب بالإسكندرية، بتهمة ممارسة الشذوذ، وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنفسه لممارسة الشذوذ والرذيلة، أن المتهم ثري ولديه ثروة كبيرة، وسبق له الزواج مرتين، وقام بتطليق زوجتيه لعدم قدرته على إقامة علاقة زوجية سوية معهما، وبعد ذلك قرر احتراف الشذوذ وقام بإنشاء صفحة على الإنرنت لاستقطاب زبائنه بعد إغرائهم بليال مجانية في فنادق 5 نجوم، ودفع مبالغ مالية كبيرة لهم، وإقراضهم مبالغ مالية مقابل قضاء ليال حمراء معهم على نفقته الخاصة.

ميول شاذة

وذكرت التحريات التي وثقتها الأجهزة الأمنية باعترافات المتهم «س. م» 35 سنة وإقراره بصحتها، أنه أدرك منذ دراسته في الجامعة أنه لديه ميول شاذة، وتحرش بعدد من زملائه وهو ما تسبب في فصله من الجامعة، لكنه عاد مرة أخرى وتمكن من الحصول على بكالوريوس تجارة، وعمل محاسبا في عدد من الشركات قبل أن يؤسس شركته الخاصة للمحاسبات.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول الزواج، وأن يعيش بشكل طبيعي، فتزوج من إحدى الفتيات لكنها اكتشفت ميوله الشاذة، فحصلت على الطلاق بعد 3 أشهر من الزواج، ثم تزوج من أخرى، ثم حصلت على الطلاق هي الأخرى بعد أن اكتشفت أنه يستعين بألعاب جنسية شاذة قبل ممارسة العلاقة معها.

وجبات جمبري

ولم يتزوج المتهم مجددا، وقام بانشاء الصفحة وأبدى استعداده لممارسة الفجور، ومع قلة التجاوب معه اضطر إلى إغراء زبائنه بوجبات جمبري، ثم تمادى في إغرائه لهم بحجز غرف لهم في فنادق 5 نجوم على نفقته الخاصة، واستمر المتهم في نشاطه حتى تم رصد صفحته وتعقبه والقبض عليه، وبمواجهته بالتحريات أقر بها فتمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام.