«الشيوخ الأمريكي» يصوت لاستدعاء شهود في محاكمة ترامب بأغلبية 55 صوتا

صوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح استدعاء شهود في محاكمة ترامب بأغلبية 55 مقابل 45 صوتا، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأنهى محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، مرافعتهم أمام مجلس «الشيوخ» الأمريكي، منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها القضاء على خصم سياسي، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأكّد بروس كاستور، آخر المتكلمين بين المحامين، أنَّ الهدف من المحاكمة هو شطب أصوات 75 مليون ناخب وتجريم الآراء السياسية، معتبرًا أنَّه عبر إدانة ترامب، يريد المدعون الديموقراطيون القضاء على خصم سياسي.

وأضاف «كاستور»، أنَّ العنف في 6 يناير الماضي كان مخططاً له مسبقاً من قبل المتطرفين ولم ينتج عن خطاب ترمب إطلاقاً.

وكان محامو ترامب، استهلوا مرافعاتهم في إطار الدفاع عنه، بحض أعضاء المجلس على رفض التهمة غير الدستورية بشكل صارخ، الموجهة إلى الرئيس السابق، والتي تشكّل انتقامًا سياسيًا.

وقال المحامي ديفيد شون، إنَّ الديمقراطيين يستخدمون تصريحات وتغريدات الرئيس السابق بصورة مضللة.

وأضاف محامو الدفاع، أنَّ كلمات ترامب في مسيرة 6 يناير الماضي، التي كانت تحت شعار «أوقفوا السرقة»، والتي سبقت الاقتحام العنيف لمبنى «الكابيتول»، كانت محمية بموجب حرية التعبير، ولا يمكن تمييزها فعليًا عن اللغة التي استخدمها الناس بمختلف انتماءاتهم السياسية على مدى عقود.

وحاول فريق الدفاع مقارنة التأثير، الذي جادل الديمقراطيون بأنَّ ترامب يتمتع به على الجماعات اليمينية المتطرفة، بدعم بعض الديمقراطيين لمتظاهري العدالة العرقية، خلال الصيف، والذين كانوا مسالمين إلى حد كبير.

واتهم دفاع ترامب، الديمقراطيين بالازدواجية وعرض فيديوهات اعتراضاتهم على فوز ترامب في 2016.