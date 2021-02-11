بايدن يشاهد محاكمة إقالة ترامب: «الشيوخ لديه وظيفة مهمة»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنه شاهد التغطية الإخبارية لمحاكمة إقالة دونالد ترامب، أمس، وتوقع أن بعض الآراء قد تتغير في مجلس الشيوخ، حيث يفكر الجمهوريون فيما إذا كانوا سيصوتون للإدانة، وسط عرض أدلة فيديو قوية قدمها مديرو عزل مجلس النواب.

قال بايدن في البداية، إنه يركز على أداء وظيفته والوفاء بوعوده الانتخابية، بما في ذلك العمل في الوظائف والبنية التحتية، لكنه قال بعد ذلك إنه شاهد تغطية المحاكمة، «أنا.. مثل الأمريكيين الآخرين شاهدت الأخبار، لم أشاهد أيا من الجلسات مباشرة ولكن شاهدت بعضها هذا الصباح»، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

وتابع: «أعتقد أن مجلس الشيوخ لديه وظيفة مهمة للغاية لإكمالها، وأعتقد أن تخميني هو أن بعض العقول ربما تغيرت»، بينما رفض الرد على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الإدانة ممكنة، وجاء أثناء لقائه بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين قبل ساعات من بدء اليوم الثالث من الإجراءات محاكمة العزل.

قدم مديرو المساءلة في مجلس النواب لقطات مزعجة ومثيرة للقلق خلال مرافعاتهم، أمس، تظهر كيف هاجم مثيري الشغب الضباط بعنف عندما انتهكوا مبنى الكابيتول في 6 يناير، أكد الفيديو على مدى اقتراب مقتحمي المبنى من الوصول إلى المشرعين، بما في ذلك نائب الرئيس آنذاك مايك بنس.

تضمن العرض التقديمي الذي قدمه مجلس النواب لقطات لم يسبق لها مثيل لكاميرات الأمن في الكابيتول، ولقطات لكاميرات الجسد من رسائل إذاعية محلية في واشنطن العاصمة والشرطة، مما يوفر الرؤية الكاملة حتى الآن لكيفية اجتياح مبنى الكابيتول والتهديد الخطير الذي يمثله مثيري الشغب على الجميع في الكابيتول، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون الآن كهيئة محلفين في محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

كان القصد من اللقطات العنيفة إعادة القضية الشاملة لمديري المساءلة في مجلس النواب: أن ترامب كان مسؤولاً عن تحريض مثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول، حيث سعوا إلى منع الكونجرس بعنف من التصديق على خسارة ترامب في الانتخابات واغتيال بنس ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي.