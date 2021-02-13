سر القنبلة الموقوتة في أبريل: موسم الفيروسات والتجمعات

تحذيرات عديدة انتشرت خلال الفترة الأخيرة، تخوفا من أن شهر إبريل المقبل، سيشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن هناك توقعات بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر إبريل المقبل.

وأوضحت «زايد» خلال مؤتمر صحفي، أنه إذ استمر الوضع مثلما بدأت الجائحة في مصر خلال الموجة الأولى، فبداية الارتفاع ستكون في إبريل، وتكون الذروة في آخر الشهر نفسه وأول مايو المقبل.

إبريل شهر تغير الفصول وفيه تزداد الإصابات

الدكتور يوسف محمد، أخصائي الأمراض المعدية، أوضح أن هناك عدة أسباب وراء التخوف من ازدياد الإصابات في إبريل المقبل، وأنه سيشهد تغير الفصول مما يتسبب في نشاط الفيروسات التنفسية على غرار شهري نوفمبر وديسمبر، مشيرا إلى أنه يشهد أيضا مواسم للتجمعات، مثل شهر رمضان وأعياد الربيع وغيرها مما يكون عاملا على انتشارها.

الفترة الحالية تشهد تذبذا في الإصابات ويرجى الالتزام بالكمامة للحد من الزيادة

وأضاف محمد لـ«الوطن»، أن تلك الفترة تشهد تذبذا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث جرى أمس تسجيل 603 حالات إيجابية، أما أول أمس كانت أعداد الإصابات 610 حالات، موضحا أن تلك الفترة بحاجة إلى أقصى التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع تجمعات للخروج من تلك المرحلة.

وأكد أخصائي الأمراض المعدية، أن الفترة المقبلة لا تحتاج سوى الحفاظ على ارتداء الكمامة، حتى تصل نسبة التطعيم أكثر من 75% من المجتمع، وبعدها يبدأ الوضع في الاستقرار من ناحية الإصابات.

وكشفت وزارة الصحة في وقت سابق، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 171993 حالة من ضمنهم 133707 حالات شفاء من الفيروس، وتسجيل 9857 حالة وفاة.