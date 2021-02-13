مطرانية الكاثوليك بالمنيا تقرر عودة مدارس الأحد لانخفاض إصابات كورونا

أصدرت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، برئاسة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران كاثوليك المنيا، بيانا أعلنت فيه استئناف الأنشطة الكنسية «مدارس الأحد» نظرا لانخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الفترة الماضية.

وقالت المطرانية في بيان لها: «لوحظ في الفترة الأخيرة انخفاض نسبة المصابين بوباء فيروس كورونا المستجد، ورغبة منا في عدم انقطاع أبناء كنيستنا وخاصة الشباب والأطفال، عن ممارسة الأنشطة والاجتماعات الروحية لفترة طويلة، مما قد يكون له التأثير السلبي مع طول المدة علي حياتهم الروحية».

وتابع البيان: «تزامنا مع عودة أبنائنا إلى المدارس فقد قررنا عودة الأنشطة ومدارس الأحد والخدمات الروحية المختلفة مع المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك ابتداء من الاثنين 15 فبراير الجاري».

يشار إلى أن الكنائس الأرثوذكسية التابعة لمطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، طبقت في نهاية شهر يناير الماضي قرار المطرانية بشأن القداسات والصلوات في الكنائس التابعة للمطرانية، في الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بإلغاء صلوات قداسات الجمعة.

وكانت المطرانية قررت إلغاء القداسات والصلوات يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، على أن تستمر القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والأحد.

وأكدت مطرانية المنيا حينها، أنه سيستمر العمل بهذا النظام حتي يُعاد تقييم الوضع في ضوء المستجدات.