عاجل.. وزيرة الصحة: بدء تطعيم أطقم كافة المستشفيات بلقاح كورونا السبت

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، البدء في تطعيم الأطقم الطبية في كافة المستشفيات التابعة للوزارة بعد انتهاء تطعيم أطقم مستشفيات العزل بلقاحات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من يوم السبت القادم.

وأطلعت الوزيرة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، على بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصاً من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.