«الصحة» تحذر مرضى كورونا بالعزل المنزلي من بعض الأطعمة: تضر المناعة

حذرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في مبادرة الرئيس لحالات العزل المنزلي، من عادات غذائية خلال فترة العزل المنزلي يجب أن يتجنبها مصابي فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

يجب تجنب الوجبات السريعة والمقلية والمصنعة

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي لها، يجب تجنب الوجبات السريعة والمقلية لأنَّها تحتوى على دهون نضرة بالصحة، مشيرة إلى التخلص من الأطعمة المصنعة حيث أنَّها تحتوي على إضافات مثل السكر والمواد الحافظة التي تضر بمناعة الجسم.

لا يجب الإسراف في السكريات والحلويات والأطعمة المالحة والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية

وأضافت وزارة الصحة، في منشورها، أنَّ استهلاك الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا والمخللات والأجبان عالية الملح لأنَّها تؤدي الى مشاكل صحية عديدة.

وشددت على ضرورة الإقلاع عن الإسراف في تناول السكريات والحلويات والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية، ويمكن استبدالها بالفواكه الطازجة.

وحددت الأوقات التي يحتاج فيها المواطن إلى غسيل اليدين، وهي: قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله، وبعد السعال أو العطس وكذلك بعد استخدام دورة المياه.

ونوهت وزارة الصحة، إلى ضرورة غسل اليدين بعد لمس الحيوانات وقبل وبعد رعاية شخص مريض، وقبل وبعد تغيير حفاظات الطفل وبعد لمس القمامة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 609 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، كما تمّ الإعلان عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.

وأكّدت أنَّه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وكشفت أنَّ إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى امس الجمعة هو 172602 حالة من ضمنهم 134215 حالة تمّ شفاؤها، وتم تسجيل 9899 حالة وفاة.