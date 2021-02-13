إصابة أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بفيروس كورونا

كشف الدكتور عبدالهادي زارع رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، عن إصابة الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بفيروس كورونا.

وقال «زارع»، عبر صفحته الشخصية: «التزاما مني ومن جيلي من أساتذة الشريعة والقانون الذين نهلوا من علم أستاذنا الدكتور أحمد طه الريان عضو هيئة كبار العلماء ووفاء له أن نلتزم بالدعاء له بالشفاء العاجل من داء الكورونا».

وطالب رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، الجميع بالدعاء للدكتور أحمد طه ريان، قائلا: «اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أرفع عنه الداء وأنزل له الدواء والشفاء عاجلا غير آجل شفاء لا يغادر سقما اللهم سكن آلامه وفرج كربته وأخرجه من محنته وعافه في بدنه وصحته آمين يارب العالمين.. اللهم أجعل علمه وفقهه سببا لرفع الداء عنه.. آمين».

١٢ حالة وفاة بكورونا داخل الأزهر

يذكر أن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية كشف لـ«الوطن» عن عدد أعضاء هيئة التدريس المصابين بفيروس كورونا والمتواجدين في المستشفيات الجامعية للأزهر، للحصول على العلاج، مؤكدا أنه يقارب 50 عضوًا، وهناك حالات من أعضاء هيئة تدريس الأزهر تحسنت بالفعل، تصل إلى 34 حالة وخرجوا من المستشفيات.

وهناك ما يقارب 12 حالة وفاة من أعضاء هيئة التدريس، منهم 3 أعضاء بكلية العلوم، و2 من كلية الزراعة، و2 من كلية الطب، وحالة وفاة من كلية طب أسنان، والأمين العام المساعد لجامعة الأزهر، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية سابقا، و2 من أعضاء هيئة كبار العلماء منهم الدكتور طه حبيشي.

والدكتور أحمد طه ريان، هو فقيه أزهري شغل منصب عميد أسبق لكلية الشريعة والقانون بالأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.