عقوبات تصل للسجن تواجه موظفة تسمية شوارع كفر شكر بأسماء أقاربها

كشف الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، المحامي بالنقض، عن المصير المحتمل للموظفة مسؤولة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر، إحدى مدن محافظة القليوبية، بعد واقعة تسمية شوارع المدينة بأسماء زوجها وأقاربها.

وقال عبيد في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك أمرين في هذه الواقعة، إذا قامت الموظفة بتغيير أسماء الشوارع على اللافتات، بالإضافة إلى الأوراق الرسمية، فهي تواجه جريمة التزوير في محرر رسمي، لأنها موظف عام، موضحًا أن عقوبة تلك الجريمة تصل بين 3 لـ10 سنوات.

التعدي على الممتلكات العامة

وأضاف وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة: «أما إذا تم تغيير الأسماء على اللافتات فقط دون التغيير على الأوراق الرسمية، فهي جريمة تعدٍ على الممتلكات العامة والتي تصل عقوبتها في هذه الحالة إلى 3 سنوات».

وكانت واقعة غريبة شهدتها محافظة القليوبية، بعدما قامت مسؤولة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر، بتغيير أسماء شوارع المدينة بأسماء زوجها وأقاربها، وفور علمه بالواقعة تحرك اللواء عبد الحميدالهجان، محافظ القليوبية، حيث أعطى توجيهاته إلى اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، الذي أحال واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسؤولة التنظيم للتحقيق في الشؤون القانونية.

تسمية الشوارع باسم الزوج والأقارب

وأكد رئيس مدينة كفر شكر، أن الواقعة منذ شهر تقريبًا، وأنه فور علمه بها أحال الواقعة للتحقيق، موضحًا: «الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعا للواسطة والمحسوبية، وفوجئ مؤخرا بانتشار الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث تداول في وقت سابق عدد من رواد التواصل الاجتماعي منشورات بقيام مسؤولة بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها وتم إحالة الواقعة للمحافظة».

جاءت الواقعة بعدما قام أحد المواطنين من أهالي كفر شكر بتقديم طلب رسمي لمجلس مدينة ومركز كفرشكر لتغيير اسم المدينة العريقة إلى «كفر س ج»، وهي الحروف الأولى من اسمه.