وزير الهجرة عن اختيار «صفط تراب»: بداية لنموذج القرية المتوافقة بيئيا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن حملة «صفط تراب.. البداية»، تستهدف المشاركة في تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية فيها، حيث جرى اختيار قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

بدأت الوزيرة بالتنسيق مع وزارة البيئة ومحافظ الغربية لإحداث تطور نوعي بالقرية ومواطنيها

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تطوير القرية سيتم عبر تنسيق من قبل مجموعتي «نيو إيجبت» و«النادي النسائي الدولي» الأمريكي والذي يتخذ من نيويورك مقرا له، وقامت المجموعتين بالتواصل مع وزارة الهجرة وطلبوا تطوير القرية، حتى بدأت الوزيرة بالتنسيق مع وزارة البيئة ومحافظ الغربية لإحداث تطور نوعي بالقرية ومواطنيها.

الشباب مؤمن ببناء قريتهم بأنفسهم

وأوضحت أن المشروع يهدف للاستدامة البيئية على مستوى القرية حتى تكون القرية النموذج الذي يحتذي به في كل ربوع محافظات مصر: «بحيي شباب القرية، شاركوا معانا النهاردة في احتفالية بعد ما زورنا القرية، وهما مؤمنين ببناء قريتهم بأنفسهم».

ولفتت إلى أنه سيتم العمل في المشروع الجديد الخاص بتطوير القرية على استخدام الطاقة الشمسية وتسقيف المنازل واستخدام الطاقات البديلة، كما أن ما حدث اليوم يدخل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت اسم «حياة كريمة»: «المشاركة فيها دعم مادي ومستلزمات طبية ودعم في البطاطين لأن تلك القرى تحتاج لدعم البطاطين خاصة في فصل الشتاء».

وأكدت أن المسئولية الاجتماعية لا تتوقف عند تقديم المساعدة لأهالي القرية، ولكن تتم عبر مشاركة شباب القرية في تطوير القرية ومساعدة قاطنيها حتى تظهر قريتهم في أبهى حلة لها: «الغربية بدأت تتحول من محافظة مصدرة للهجرة إلى محافظة جاذبة لشبابها».