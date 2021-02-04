نبيلة مكرم: شباب الدارسين بالخارج «قوة ناعمة» للدفاع عن مصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة أطلقت منذ يومين مركزا للحوار مع الشباب الدارسين المصريين بالخارج، وهي شريحة من ضمن شرائح كثيرة، أعادتها الدولة بنجاح أثناء أزمة العالقين في جائحة كورونا.

ولفتت مكرم، إلى أن الوزارة استفادت من تواجد هؤلاء الطلاب على أرض الدولة، وجرى تنظيم الكثير من الزيارات ومقابلة المسؤولين والوزراء للتعرف على التطور الذي يحدث بالدولة والتعرف على المستجدات التي تهم الوطن.

وأضافت «مكرم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه بعد انتهاء هذا البرنامج، قررت الوزارة الاستفادة أكثر من هذه الشريحة، فجرى العمل على وضع استراتيجية للتعامل معهم والاستفادة منهم، الذين يحتاجون للتعرف أكثر على دولتهم، وفي حفل إطلاق المركز حضر أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والطلاب الدارسين في الخارج، وهم بنفسهم من قدموا الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن الحفل شهد تفاعلا بين شباب التنسيقية وشباب الدارسين، الذين وجدوا أنه يوجد بالفعل تمكين للشباب سياسيا على أرض الواقع، بل ووصل بعضهم ليكونوا أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، لذلك جرى الاتفاق مع أعضاء التنسيقية، لوضع خطة للعمل المشترك والاستفادة من الشريحة المستعدة للترويج للدولة والدفاع عنها ضد كل الأفكار السلبية والمضللة والكاذبة عن الدولة.

ولفتت مكرم، إلى أنه ستكون هناك زيارات ميدانية للشباب الدارسين مع تنسيقية الشباب للتعرف على سبيل المثال مبادرة «حياة كريمة»، ومعرفة كيف تتدخل الدولة في مساعدة المواطن البسيط والقرى الأكثر احتياجا، إضافة لعقد جلسة حوارية ستنظمها الوزارة مع التنسيقية مع شباب الدارسين بالخارج، للتعرف على ما تقدمه التنسيقية وشباب البرنامج الرئاسي.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه لابد من القوى الناعمة من خلال شريحة الشباب الدارسين بالخارج في الدفاع عن القضايا مثل سد أثيوبيا وحقوق الإنسان وعجلة التنمية، وما يدعيه الإعلاميين بالخارج من أن مستوى الفقر في مصر متدنٍ، لافتة إلى أن شباب الدارسين وتنسقية الأحزاب سينظمون حملة ترويجية وقوة ناعمة تدافع عن الدولة.