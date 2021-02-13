«الوزراء»: إصابات كورونا بين الطلاب ارتفعت في فترة توقف الدراسة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين الطلاب مقارنة بالفترة التي كان بها دراسة، فالفترة التى كان بها دراسة كانت نسبة إصابات كورونا بين الطلاب أقل من الفترة التى كان بها إجازة.

ملف التعليم والامتحانات يخص شريحة كبيرة من الشعب المصري

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، أن ملف الامتحانات واستكمال العام الدارسي كان مهما جدًا، كونه يخص شريحة كبيرة من الطلاب تقترب 24 أو 25 مليون تلميذ وطالب في كل المراحل التعليمية.

قرارات العملية التعليمية أخذت وقتا كبيرا جدًا للدراسة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرارات التي اتخذت فيما يخص العملية التعليمية أخذت وقتا كبيرا جدًا للدراسة، وتم دراسة الوضع من كل جوانبه سواء الطبي والوبائي، حيث ذلك كان رقما واحدا، كما أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضت تقييمها للوضع الطبي والوبائي في مصر.

الوضع الطبي يشهد حاليا استقرارا وانخفاضا نسبيا في أعداد إصابات كورونا

وأوضح أن الوضع الطبي يشهد حاليًا استقرارا وانخفاضا نسبيا في أعداد الإصابات، في المقابل أيضًا عرضت الوزيرة تسجيل زيادات وإن كانت طفيفة بالفيروس لكن موجودة بين الطلاب خلال فترة توقف الدراسة، «مكنش فيه دراسة، فهما طبعًا اتحركوا زي ما هما عاوزين ويروحوا أماكن بدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وضع الطلاب في فترة الدراسة كان أفضل بالمقارنة بفترة الإجازة

وتابع: «وضعهم أثناء الدارسة كان أفضل بكثير، بالمقارنة بالفترة اللي ملتزموش فيها اللي أخذ فيها الإجازة، كما أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عرض مقترحه في كيفية استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وأيضا كيفية إجراء الامتحانات، وكان اقتراحا منضبطا، ولاقى توافقا من جميع أعضاء لجنة إدارة الأزمة، كونه يحافظ على صحة الطلاب».