4 قرارات من التعليم العالي بشأن الامتحانات والفصل الدراسي الثاني

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في اجتماعها مساء السبت 13 فبراير 2021، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين:

- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد، يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بنظام التعليم الهجين الذي تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي الجاري.

- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، مع عودة الدراسة طبقا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد.

- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

- مناقشة المجلس الأعلى للجامعات في جلساته المقبلة البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكل التخصصات العلمية.