عاجل.. التعليم العالي: تأجيل جداول امتحانات التيرم الأول للجامعات لمدة أسبوع

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزارء منذ قليل، بمد إجازة منتصف العام الدراسي الجاري لمدة أسبوع، سيتم إجراء الامتحانات المتعلقة بالفصل الدراسي الأول لمختلف الكليات، بعد انتهاء فترة الإجازة مباشرة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم ترحيل جداول امتحانات التيرم الأول كما هي بترتيب المواد الدراسية، وذلك لمدة أسبوع مع تغيير مواعيد تنفيذها، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ نفس الإجراءات التي سيتم اتباعها لمواجهة المرض ستكون كما هي دون تغيير.