«العربية»: توقعات بانتهاء مساءلة ترامب الليلة

كشفت قناة «العربية» في نبأ عاجل، عن توقعات بانتهاء مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الليلة، بعد توافق على عدم استدعاء الشهود.

وقبل قليل توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق لتجاوز استدعاء الشهود لمواصلة مساءلة «ترامب».

وصوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم لصالح استدعاء شهود في محاكمة ترامب بأغلبية 55 مقابل 45 صوتًا.

وأنهى محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها القضاء على خصم سياسي.