رئيس التحرير

محمود مسلم

«العربية»: توقعات بانتهاء مساءلة ترامب الليلة

كتب:

سحر المكاوى
08:55 م | السبت 13 فبراير 2021
ترامب

ترامب

كشفت قناة «العربية» في نبأ عاجل، عن توقعات بانتهاء مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الليلة، بعد توافق على عدم استدعاء الشهود.

وقبل قليل توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق لتجاوز استدعاء الشهود لمواصلة مساءلة «ترامب».

وصوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم لصالح استدعاء شهود في محاكمة ترامب بأغلبية 55 مقابل 45 صوتًا.

وأنهى محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها القضاء على خصم سياسي.

اقرأ المزيد:

«الشيوخ الأمريكي» يصوت لاستدعاء شهود في محاكمة ترامب بأغلبية 55 صوتا

محامو ترامب عن محاكمته: هدفها شطب أصوات 75 مليون ناخب

دونالد ترامب يتجاهل جلسة محاكمته بلعب الجولف في فلوريدا

دفاع ترامب في محاكمته بتهمة التمرد: «مأساة لا علاقة له بها»