«عليا الفيروسات» تحذر من الموجة الثالثة: «مفيش حاجة مستبعدة»

حذر الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، من سيناريو الموجة الثالثة لفيروس كورونا، الذي من الممكن أن تكون أشد من الأولى والثانية، نافيًا ما ردده البعض عن استبعاد حدوث موجة ثالثة.

وقال «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»: «بعض البلدان شهدت موجة جديدة من جائحة كورونا وهي التي سميت بالموجة الثالثة، وطالما أنها حدثت في بعض البلدان، فربما يقع في مصر نفس السيناريو، كما حدث مع الموجة الأولى والثانية، إذا لم يتم اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ونفى عضو اللجنة العليا للفيروسات، ما ردده البعض عن استبعاد حدوث موجة ثالثة من كورونا، قائلًا: «مفيش حاجة مستبعدة وكل شيء وارد، وزي ما حصل في الموجة الأولى والثانية ممكن يحصل في الثالثة».

اتباع الإجراءات الاحترازية

وشدد أشرف حاتم، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها، منذ قليل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، ووفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وتتخذ الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده، غدا الأحد، عن كيفية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وطريقتها وموعدها، بالإضافة إلى طريقة استكمال الفصل الدراسي الثاني وموعده، وبدأت إجازة منتصف العام في 16 من شهر يناير الماضي.