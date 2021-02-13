«السيارة اللغز» وتأثير خطتها في السوق المحلي.. خبير يوضح

خلال الأونة الأخيرة، انتشر داخل سوق السيارات المحلي المصري ظاهرة جديدة أطلق عليها خبراء السيارات «السيارة اللغز» والتي تنطبق على عدة طرز معينة داخل السوق، وأيضًا تلك السيارات تظهر عليها الـ«أوفر برايس» بشكل جنوني.

وفي هذا الصدد، قال المهندس رأفت مسروجة، خبير السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن تلك السيارات التي تمثل الظاهر أصبحت متواجدة خلال الفترات الأخيرة داخل السوق المحلي وبشكل كبير، وما يحدث أن الوكيل المحلي يقوم بطرح الموديل الجديد من السيارات «فيست ليفت» بتغيرات في الإمكانيات والتجهيزات الخاصة بالطراز، بالإضافة إلى تكنولوجيا التشغيل الخاصة بالسيارة.

وأضاف «مسروجة» لـ«الوطن»، أنه في ذات الوقت يصحب الطرح للسيارة «فيست ليفت» خطة تسويقية كبيرة من قبل الشركة الأم «المصنعة»، وأيضًا بالتنسيق مع الشركة المحلي «الوكيل»، للعمل على ترويج الموديل الجديد من السيارة، مشيرًا إلى أن الخطة المتبعة من قبل الشركة المصنعة أصبحت خلال الفترة الراهنة تعتمد على التكنولوجيا الإلكترونية و«البث المباشر»، منذ اندلاع الشرارة الأولى لجائحة فيروس «كورونا».

المستهلك المصري مطلعًا على السوق

حيث قامت العديد من الشركات بطرح الموديلات الجديدة من السيارات للعام الجاري 2021 خلال الإنترنت، وأيضًا إتاحة التكنولوجيا المتبعة في طرح السيارة الجديدة بكامل مواصفاتها وتجهيزاتها بمختلف الفئات المطروحة بها.

وأوضح «مسروجة»، أنه من الخطوات المتبعة من الشركة المصنعة في خطتها التسويقية أثناء طرح السيارة الجديدة، تقديم العروض الخاصة بها لجذب المستهلك، مشيرًا إلى أن تلك العروض تكون محدودة ويكون المستهلك على علم بذلك الأمر، بالإضافة إلى أن المستهلك المصري أصبح على اطلاع بكامل السوق وبالطروحات الجديدة والعروض الخاصة بها، وفي انتظار دائم وتشوق للموديلات الجديدة، ما يصب في مصلحة الشركة ويضيف لخطتها التسويقية.

وتابع خبير السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن قلة المطلوب من السيارات الجديدة وخاصة «الفيست ليفت» منها، يساهم في ظهور «الأوفر برايس» على تلك الموديلات، منوهًا إلى أن هناك نوع من أنواع المستهلك في السوق المحلي يطلق عليه «المستهلك البادئ»، والذي يقوم بشراء أول سيارة «جديدة» ويقوم بدفع القيمة السعرية والزيادة الخاصة بـ«الأوفر برايس»، خوفًا من قلة تواجد السيارة بالسوق أو ارتفاع سعرها بزيادة جديدة بعد فترة.