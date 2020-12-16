خبير سيارات: 2020 سجلت مبيعات مرتفعة

سبب وباء فيروس "كروونا" الذي ظهر في مصر خلال بداية العام الجاري 2020، غلق كثير من المصانع العالمية في جميع البلاد، وحدوث شلل شبه تام في قطاع السيارات، في جميع الدول بسبب توقف عجلة استيراد السيارات، وأيضاً توقف تراخيص السيارات في مصر.

ولكن رغم كل تلك الظروف استطاع السوق المصري، أن يسترد عافيته مرة أخرى بعد انحسار الفيروس صيفا، وعاد سوق لسيارات ليسترد عافيته مرة أخرى وارتفعت المبيعات عن مبيعات العام الماضي.

وقال اللواء حسين مصطفى أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات، إن عودة انتشار وباء كورونا مرة أخرى يهدد قطاع السيارات بشكل كبير خاصة وأن السوق في بداية انتشار الوباء سبب في توقفه بشكل تام.

وأضاف أنه رغم انتشار الوباء في بداية العام إلا أن المبيعات ارتفعت بنسبة 24% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات إلى 200 ألف سيارة خلال نهاية العام الحالي 2020.

وتابع بأن هناك موجه من غلق العديد من مصانع السيارات في أوروبا قد تتسبب في قلة الإنتاج والسيارات التي يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي قد يسبب نقصا في السيارات داخل السوق المصري.

وأشار إلى أن الأمل في توافر لقاح يحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه مرة أخرى حتى لا تتوقف عملية الاستيراد وعجلة الإنتاج في المصانع العالمية، والمصانع المكملة لصناعة السيارات في العالم.

ونوه بأن من المتوقع أن يكون عام 2021 عاماً للتوسع في صناعة السيارات الجديدة، وجذب الاستثمارات خاصةً مع المشاريع التي تقوم بها الدولة لدعم قطاع السيارات وعلى رأسها مشروع الإحلال والتجديد.